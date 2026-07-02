В Татарстане выросла стоимость билетов на «Метеор» из Казани в Чистополь
Также на линии появился дополнительный остановочный пункт — Камское Устье
В Татарстане выросли цены на поездки на скоростных судах «Метеор» между рядом городов республики. Это стало известно из расценок на сайте «Флот РТ».
Так, билет на маршруте Казань — Чистополь теперь стоит 1 200 рублей, а поездка Чистополь — Набережные Челны — 1 100 рублей. При этом цена проезда из Казани до остальных городов осталась без изменений.
Помимо этого, стоимость билета из Елабуги до Набережных Челнов увеличилась до 600 рублей, из Нижнекамска — до 700 рублей. Рост составил 200 рублей. Аналогичное повышение зафиксировано и на маршруте Нижнекамск — Елабуга, где билет теперь стоит 500 рублей.
Также на линии появился дополнительный остановочный пункт — Камское Устье, поездка из Казани до которого обойдется в 800 рублей. Новые тарифы будут действовать до 20 августа.
Напомним, что ранее в Татарстане возобновилось речное сообщение между Казанью и Набережными Челнами. На данный момент оно стоит 2 тысячи рублей.
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