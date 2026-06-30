В Татарстане утвердят перечень медучреждений для освидетельствования иностранных граждан

Как отмечается в указе, его принятие направлено на систематизацию процесса медицинского освидетельствования иностранцев, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и создание единой системы медицинских проверок в республике

Фото: Мария Зверева

В Татарстане готовится указ раиса РТ, регулирующий порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на территории республики. Документ, который находится на антикоррупционной экспертизе, должен быть принят в соответствии с федеральными законами «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Указом утвержден перечень медицинских организаций, уполномоченных проводить медицинское освидетельствование, химико-токсикологические исследования и обследования на наличие инфекционных заболеваний. Также предусмотрена организация работы по принципу «единого окна».

В список вошли Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер им. профессора А.Г. Ге, Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Республиканский наркологический диспансер, ООО «Республиканский центр медицинского освидетельствования иностранных граждан» и Медико-санитарная часть Казанского федерального университета.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Если документ примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Как отмечается в указе, его принятие направлено на систематизацию процесса медицинского освидетельствования иностранцев, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и создание единой системы медицинских проверок в республике.

Напомним, что МВД могут передать контроль над профессиями для трудоустройства мигрантов. Совет Госдумы рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Наталья Жирнова