В Татарстане утвердят перечень медучреждений для освидетельствования иностранных граждан
Как отмечается в указе, его принятие направлено на систематизацию процесса медицинского освидетельствования иностранцев, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и создание единой системы медицинских проверок в республике
В Татарстане готовится указ раиса РТ, регулирующий порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на территории республики. Документ, который находится на антикоррупционной экспертизе, должен быть принят в соответствии с федеральными законами «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Указом утвержден перечень медицинских организаций, уполномоченных проводить медицинское освидетельствование, химико-токсикологические исследования и обследования на наличие инфекционных заболеваний. Также предусмотрена организация работы по принципу «единого окна».
В список вошли Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер им. профессора А.Г. Ге, Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Республиканский наркологический диспансер, ООО «Республиканский центр медицинского освидетельствования иностранных граждан» и Медико-санитарная часть Казанского федерального университета.
Если документ примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Как отмечается в указе, его принятие направлено на систематизацию процесса медицинского освидетельствования иностранцев, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и создание единой системы медицинских проверок в республике.
Напомним, что МВД могут передать контроль над профессиями для трудоустройства мигрантов. Совет Госдумы рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.
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