Минниханов про новый филиал фонда «Защитники Отечества»: «Условия прекрасные»

Второй этаж занимает актовый зал на 100 мест, учебная зона для тренингов и уроков мужества

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель фонда «Защитники Отечества» и замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетили новый офис татарстанского филиала фонда в Казани.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, здание, построенное в 1889 году как Александринский детский приют и позднее известное как Дом ученых в советское время, было передано фонду по решению Минниханова. За полгода в здании сделали ремонт с участием реставраторов: восстановлена историческая кладка, дубовые перила, кованые лестницы, а также установлены пандусы и лифт. Площадь офиса увеличилась почти в четыре раза.

На первом этаже разместились зона ресепшена, два кабинета для 20 социальных координаторов (всего по республике их 119), кабинет психологической помощи, комната для личных приемов прокурора, министра труда и уполномоченного по правам человека. Для жителей районов организована видео-конференц-связь. Отдельный блок предназначен для помощи с протезированием и адаптацией. Второй этаж занимает актовый зал на 100 мест, учебная зона для тренингов и уроков мужества, «тихая гостиная» для встреч с духовенством, а также кухня.

После осмотра здания Минниханов и Цивилева вручили ветеранам специальной военной операции четыре адаптированных автомобиля «Москвич-3».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов отметил, что новое здание создает отличные условия для работы сотрудников и комфорт для посетителей. Он подчеркнул важность поддержки героев и их близких, отметив, что забота о ветеранах СВО — это долг республики.

Анна Цивилева выразила благодарность руководству Татарстана за поддержку фонда и отметила, что новые автомобили станут хорошей помощью для семей ветеранов.

Ранее Минниханов обсудил с Сергеем Фурсенко сотрудничество Татарстана с фондом медпомощи.

Никита Егоров