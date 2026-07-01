Минниханов обсудил с Фурсенко сотрудничество Татарстана с фондом медпомощи
Стороны затронули тему реабилитации участников СВО
Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с председателем Совета фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергеем Фурсенко обсудил сотрудничество республики и организации.
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, еще стороны затронули оказание адресной медпомощи и реабилитации участников СВО.
Ранее Фонд «Высокотехнологичная медицинская помощь» и Правительство Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве.
Фонд оказывает содействие в оказании качественной и своевременной высокотехнологичной медицинской помощи гражданам по протезированию и ортозированию с использованием систем нейромодуляции, позволяющих пострадавшим достичь максимально возможной независимости, адаптировать и дать возможность вернуться к полноценной жизни.
Ранее Минниханов присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» АО «Таткрахмалпатока».
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