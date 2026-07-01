Новости общества

15:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов обсудил с Фурсенко сотрудничество Татарстана с фондом медпомощи

13:01, 01.07.2026

Стороны затронули тему реабилитации участников СВО

Минниханов обсудил с Фурсенко сотрудничество Татарстана с фондом медпомощи
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с председателем Совета фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергеем Фурсенко обсудил сотрудничество республики и организации.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, еще стороны затронули оказание адресной медпомощи и реабилитации участников СВО.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Ранее Фонд «Высокотехнологичная медицинская помощь» и Правительство Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве.

Фонд оказывает содействие в оказании качественной и своевременной высокотехнологичной медицинской помощи гражданам по протезированию и ортозированию с использованием систем нейромодуляции, позволяющих пострадавшим достичь максимально возможной независимости, адаптировать и дать возможность вернуться к полноценной жизни.

Ранее Минниханов присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» АО «Таткрахмалпатока».

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также