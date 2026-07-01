Глава Сбера предложил ЦБ «экспериментально» снизить ключевую ставку

На это глава ЦБ Набиуллина ответила: «Я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране»

Глава Сбербанка Герман Греф предложил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках «эксперимента». Дискуссия состоялась на Финансовом конгрессе ЦБ РФ, сообщают «Известия».

Набиуллина заявила, что регулятор не является сторонником высоких ставок, однако резкое снижение ключевой ставки, по ее словам, может привести к ускорению инфляции.

— Давайте попробуем? — отреагировал Греф, вызвав смех в зале. На это глава ЦБ ответила: «Я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране».

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Кроме того, Греф предложил участникам конгресса оценить состояние экономики, предложив поднять руки тем, кто считает ее «переохлажденной». По итогам голосования поддержавших оказалось немного. Набиуллина вновь призвала осторожно использовать этот термин, отметив, что данные о банковских резервах не подтверждают признаки «переохлаждения» экономики.

Наталья Жирнова