Над российскими регионами ночью сбили 419 украинских БПЛА

Беспилотники зафиксированы над 19 субъектами России

Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Согласно информации, в период с 20:00 мск 29 июня до 07:00 мск 30 июня БПЛА зафиксировали над такими регионами, как Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.

Ранее глава министерства Андрей Белоусов заявил, что в РФ создается единая информсреда для роста осведомленности о БПЛА.

Никита Егоров