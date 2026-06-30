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Над российскими регионами ночью сбили 419 украинских БПЛА

08:17, 30.06.2026

Беспилотники зафиксированы над 19 субъектами России

Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Согласно информации, в период с 20:00 мск 29 июня до 07:00 мск 30 июня БПЛА зафиксировали над такими регионами, как Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.

Ранее глава министерства Андрей Белоусов заявил, что в РФ создается единая информсреда для роста осведомленности о БПЛА.

Никита Егоров

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