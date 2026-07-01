Ханифов призвал регионы ПФО обновлять речной флот для развития маршрутов

В настоящее время «Флот Татарстана» эксплуатирует 22 пассажирских судна

Фото: Динар Фатыхов

Для развития скоростных межрегиональных перевозок в регионах Приволжского федерального округа необходимо принять участие в обновлении речного флота. Об этом на форуме «Река» в Чебоксарах заявил министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов, чьи слова приводит пресс-служба Минтранса республики.

В настоящее время «Флот Татарстана» эксплуатирует 22 пассажирских судна, среди которых четыре новых «Метеора», три восстановленных «Метеора» и одно судно «Восход-51».

По словам министра, протяженность внутренних водных путей в Татарстане составляет 1057 километров. За текущий год было перевезено более 113 тысяч пассажиров, что на 5,4% превышает показатель прошлого года. Наиболее популярными направлениями являются маршруты в Болгар, Свияжск, Камское Устье и Набережные Челны. В будущем планируется добавить остановки в Зеленодольске, Рыбной Слободе, Сухом Берсуте, Красном Яре, Мамадыше и Менделеевске.

Ранее Ханифов сообщал, что уже более 6,5 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом в этом сезоне в Камской зоне.

Никита Егоров