Объем наличных денег в обращении вырос на 449 млрд рублей

Это на 18% больше, чем в мае

Фото: Динар Фатыхов

Банк России опубликовал данные о росте объема наличных денег в обращении. В июне 2026 года показатель увеличился на 449,7 млрд рублей, что на 18% больше, чем в мае (381,2 млрд рублей).

За февраль — июнь прирост наличных составил 1 трлн 903,5 млрд рублей, а среднемесячный объем вырос до 380,7 млрд рублей, сказано на сайте ЦБ РФ.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Центробанк связывает повышенный интерес к наличным с перебоями работы мобильного интернета, которые побуждают граждан и бизнес формировать запас для текущих платежей. Также на спрос повлияла адаптация населения к изменениям в налоговой системе.

Ранее стало известно, что банки в странах СНГ начали вводить комиссии за прием наличных рублей из-за наплыва рубля. В Беларуси комиссии достигают 2–5%, в Казахстане и Киргизии также установлены сборы, а некоторые армянские банки временно приостановили прием рублевой наличности.

Вадим Вахрушев