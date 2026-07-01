Банки в странах СНГ берут комиссию за прием наличных рублей

Причина нововведений — наплыв рублевого кэша

Фото: Анна Сейтумерова

С июня банки в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали ужесточать условия для внесения наличных российских рублей, пишет издание РБК. Согласно информации, несколько банков в Армении приостановили прием рублевых наличных.

В Беларуси по меньшей мере восемь банков, включая «Альфа-банк», «Беларусбанк», «БелВЭБ», «БНБ-банк», «МТБанк», «Сбер Банк», «Техно банк» и «Цептер Банк», ввели комиссии за внесение наличных рублей на счета нерезидентов в размере от 2 до 5%. Казахстанский банк «Центркредит» установил 5-процентную комиссию на прием рублей через кассы, терминалы и банкоматы. В Киргизии «Экоисламикбанк» взимает 5% комиссии при внесении наличных рублей для переводов через систему SWIFT.

Как отметила руководитель направления по работе с банками FTL Advisers Ольга Бурцева, некоторые армянские банки приостановили операции с наличными рублями, но безналичные расчеты в российской валюте продолжаются на прежних условиях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее значительные ограничения наблюдаются в Беларуси, где комиссии за внесение наличных рублей ввели больше трети из 21 банка, работающего на июнь 2026 года. Для клиентов, открывших счета до июня, комиссионные сборы будут вводиться постепенно, начиная с июля — августа. Источник РБК из одного из белорусских банков сообщил, что объем внесенных наличных резидентами России увеличился из-за интеграции экономик двух стран и последующего перетока средств.

С 1 апреля были установлены ограничения на вывоз наличных рублей из России в страны ЕАЭС. Соответствующий указ президента Владимира Путина запрещает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывозить наличные российские рубли в эти страны вне зависимости от суммы, а физические лица могут вывозить не более 100 тыс. долларов в эквиваленте. Ограничения касаются как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что россияне с 1 июля не смогут завысить уровень дохода в анкетах на кредит.

Никита Егоров