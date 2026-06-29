Экономист предупредил о возможном росте цен на маркетплейсах на 10–20%

По его словам, рост стоимости может быть связан с подорожанием топлива и общей инфляцией

Фото: Максим Платонов

Экономист Александр Разуваев в беседе с «Абзацем» заявил, что россиянам стоит не откладывать покупки на маркетплейсах, поскольку в ближайшее время цены могут вырасти на 10—20%.

По его словам, рост стоимости может быть связан с подорожанием топлива и общей инфляцией. Он отметил, что в некоторых случаях цены увеличатся единовременно, поэтому товары могут подорожать уже в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин на профильном совещании поручил стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Он признал наличие дефицита отдельных марок бензина и очередей на АЗС и потребовал принять меры для увеличения предложения топлива и обеспечения его доступности.



Наталья Жирнова