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Экономист предупредил о возможном росте цен на маркетплейсах на 10–20%

17:05, 29.06.2026

По его словам, рост стоимости может быть связан с подорожанием топлива и общей инфляцией

Экономист предупредил о возможном росте цен на маркетплейсах на 10–20%
Фото: Максим Платонов

Экономист Александр Разуваев в беседе с «Абзацем» заявил, что россиянам стоит не откладывать покупки на маркетплейсах, поскольку в ближайшее время цены могут вырасти на 10—20%.

По его словам, рост стоимости может быть связан с подорожанием топлива и общей инфляцией. Он отметил, что в некоторых случаях цены увеличатся единовременно, поэтому товары могут подорожать уже в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин на профильном совещании поручил стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Он признал наличие дефицита отдельных марок бензина и очередей на АЗС и потребовал принять меры для увеличения предложения топлива и обеспечения его доступности.

Наталья Жирнова

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