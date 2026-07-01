В мае Россия почти в два раза сократила импорт помидоров из Турции

Объем достиг 1,2 миллиона долларов

Фото: Динар Фатыхов

В мае Россия почти вдвое сократила импорт помидоров из Турции, он составил всего 1,2 миллиона долларов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные турецкой статслужбы.

В апреле объем поставок составлял 2 миллиона долларов, таким образом, снижение импорта оказалось равным 1,7 раза за месяц.

Кроме того, во второй месяц подряд Россия не закупала огурцы у Турции. Последние поставки были зафиксированы в марте и составили 418,6 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что продажи чая в России упали на 9–11% с начала 2026 года.

Никита Егоров