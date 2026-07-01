В мае Россия почти в два раза сократила импорт помидоров из Турции
Объем достиг 1,2 миллиона долларов
В мае Россия почти вдвое сократила импорт помидоров из Турции, он составил всего 1,2 миллиона долларов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные турецкой статслужбы.
В апреле объем поставок составлял 2 миллиона долларов, таким образом, снижение импорта оказалось равным 1,7 раза за месяц.
Кроме того, во второй месяц подряд Россия не закупала огурцы у Турции. Последние поставки были зафиксированы в марте и составили 418,6 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что продажи чая в России упали на 9–11% с начала 2026 года.
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