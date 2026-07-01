Из бюджета Татарстана выделят еще 28 млн рублей на системы мониторинга глюкозы

Общий объем финансирования составит 105,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Из бюджета Татарстана выделят дополнительно 28,6 млн рублей на системы непрерывного мониторинга глюкозы. Они нужны для реализации мероприятий по наблюдениям за беременными женщинами с сахарным диабетом и детьми с сахарным диабетом первого типа в возрасте от двух до семнадцати лет, сообщила пресс-служба Минфина республики.

— В республике принято решение о выделении на вышеназванные цели дополнительных средств бюджета Республики Татарстан в сумме 28,6 миллиона рублей. Таким образом, общий объем дополнительного финансирования в целях обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы составит 105,8 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее сообщалось, что на благоустройство пяти общественных пространств в Казани потратят свыше 1,8 млрд рублей.



Никита Егоров