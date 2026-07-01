Из бюджета Татарстана выделят еще 28 млн рублей на системы мониторинга глюкозы
Общий объем финансирования составит 105,8 млн рублей
Из бюджета Татарстана выделят дополнительно 28,6 млн рублей на системы непрерывного мониторинга глюкозы. Они нужны для реализации мероприятий по наблюдениям за беременными женщинами с сахарным диабетом и детьми с сахарным диабетом первого типа в возрасте от двух до семнадцати лет, сообщила пресс-служба Минфина республики.
— В республике принято решение о выделении на вышеназванные цели дополнительных средств бюджета Республики Татарстан в сумме 28,6 миллиона рублей. Таким образом, общий объем дополнительного финансирования в целях обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы составит 105,8 миллиона рублей, — говорится в сообщении.
Напомним, реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее сообщалось, что на благоустройство пяти общественных пространств в Казани потратят свыше 1,8 млрд рублей.
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