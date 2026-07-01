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Россия попала в топ-3 самых быстро богатеющих стран в мире

08:15, 01.07.2026

Показатель определяется как сумма финансовых и реальных активов за вычетом долгов с учетом инфляции

Россия попала в топ-3 самых быстро богатеющих стран в мире
Фото: Динар Фатыхов

Россия заняла второе место среди стран с самым быстрым ростом богатства в мире, пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчет UBS «О мировом богатстве».

Богатство и благосостояние в данном случае определяются как сумма финансовых и реальных активов за вычетом долгов. Этот показатель вычисляется в национальной валюте с учетом инфляции, чтобы исключить влияние ценового роста.

Согласно данным, в период с 2020 по 2025 год прирост благосостояния в России составил 37%. Лидерство среди стран по этому показателю удерживает Южная Корея, где богатство на душу населения возросло на 55%. Третий результат в рейтинге показала Хорватия с увеличением благосостояния на 29%.

micheile henderson на Unsplash

В то же время в «антираунд» попала Великобритания, где уровень благосостояния населения упал на 23,2%. Среди остальных стран-неудачников — Нидерланды со снижением на 14,4% и Франция с падением на 4,5%.

Италия оказалась единственной страной, где ситуация с благосостоянием за последние пять лет осталась практически без изменений.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 регионов России по благосостоянию семей.

Никита Егоров

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