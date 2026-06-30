В Венесуэле спустя неделю после землетрясения продолжаются поиски выживших

Спасатели вынуждены работать в сложных условиях, пробираясь к нижним этажам разрушенных зданий через тоннели из-за риска обрушений

В Венесуэле спустя почти неделю после землетрясения в наиболее пострадавшем городе Ла-Гуайра под завалами продолжают оставаться целые семьи, сообщает корреспондент RT Андреас Фернандес Санчес.

Местные жители рассказывают о пропавших родственниках и продолжающихся поисках. Известно, что спасатели вынуждены работать в сложных условиях, пробираясь к нижним этажам разрушенных зданий через тоннели из-за риска обрушений.

— Мой дядя Норвиллиан Ромеро там со своей женой Росибель Леон. У нее... 17-летний внук Серхио и 14-летняя дочь. Мы их до сих пор не нашли», — рассказала одна из местных жительниц.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 24 июня. По последним данным, число погибших превысило 1,7 тыс. человек. В ЮНИСЕФ сообщили, что почти 1,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Напомним, что экономический ущерб от землетрясения в Венесуэле может достичь 20% ВВП.

Наталья Жирнова