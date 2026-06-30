Общий долг российских компаний рыбной отрасли достиг рекордных 1,1 трлн рублей

За год этот показатель увеличился на 7%

Фото: Арсений Фавстрицкий

По итогам первого квартала совокупная задолженность российских рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий достигла рекордной суммы в 1,1 триллиона рублей, что является историческим максимумом, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата и оценку Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

За аналогичный период прошлого года этот показатель был на 7% ниже. Президент ВАРПЭ Герман Зверев выразил предположение, что во втором квартале задолженность может увеличиться еще больше.

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл Костына, объяснил значительный объем задолженности запуском крупных инвестиционных проектов в период с 2019 по 2023 годы. В это время бизнес искал финансирование для участия в крабовых и рыбных аукционах, и после победы в этих аукционах предприятия должны исполнять взятые на себя обязательства.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксирован один из самых низких уровней долговой нагрузки в ПФО.

Никита Егоров