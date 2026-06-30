В Татарстане зафиксирован один из самых низких уровней долговой нагрузки в ПФО

Несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка, компании не спешат увеличивать заимствования

Фото: Динар Фатыхов

Крупные и средние предприятия Приволжского федерального округа по итогам 2025 года впервые за несколько лет снизили долю заемных средств в своем финансировании до 47,7%. Башкортостан и Татарстан продолжают демонстрировать одни из самых низких уровней долговой нагрузки в округе, в то время как значительное сокращение использования кредитов отмечено в Саратовской области, Чувашии и Марий Эл, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По результатам исследования, доля заемного капитала в структуре финансирования компаний ПФО уменьшилась с 48,9 до 47,7%. Эксперты связывают данную тенденцию с более осторожной политикой компаний в отношении заимствований, высокой стоимостью кредитов и акцентом на сокращение расходов и оптимизацию инвестиционных программ.

В Башкортостане этот показатель снизился на 0,1 процентного пункта, составив 40,1%. В Татарстане доля заемных средств сократилась с 45,9 до 45,4%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее существенное снижение финансовой нагрузки произошло в Саратовской области, где доля заемного капитала уменьшилась на 7,4 процентного пункта — с 48,8 до 41,4%. Также в лидеры вошли Чувашия, где показатель снизился с 61,2 до 54,6%, и Марий Эл — с 56,2 до 50,8%. Снижение зависимости от кредитов было зафиксировано также в Ульяновской области, Пермском крае, Самарской и Нижегородской областях. В то же время в Оренбургской области, Мордовии и Удмуртии наблюдается рост доли заемного капитала.

В целом по России бизнес также начал снижать долговую нагрузку, при этом коэффициент финансовой зависимости впервые за три года уменьшился. Доля заемных средств в капитале крупных и средних предприятий снизилась до 50,7%, по сравнению с 52% годом ранее.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка с 21 до 16%, компании не спешат увеличивать заимствования.

— Смягчение денежно-кредитной политики не привело к немедленному росту кредитной активности. Изменения в структуре капитала бизнеса происходят постепенно и отражают ранее принятые решения. В условиях высоких затрат на кредитование компании ориентируются на оптимизацию расходов и более осторожно подходят к инвестициям, — добавила она.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2026 года татарстанцы взяли кредитов на 165,49 млрд рублей.

Никита Егоров