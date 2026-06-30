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Экономика

Топ самых прибыльных частных школ Казани — рейтинг «Реального времени»

12:15, 30.06.2026

Совокупная выручка лидеров превысила 1,6 млрд рублей — это более 90% оборота всех частных школ столицы

Топ самых прибыльных частных школ Казани — рейтинг «Реального времени»
Фото: Реальное время

По итогам 2025 года самыми доходными частными школами Казани стали «Международная школа Казани», «Бала-Сити», «Унискул», «Академия навыков» и «Елена-сервис». Их совокупный коммерческий оборот превысил 1,6 млрд рублей. На долю этих пяти учреждений пришлось более 90% всей выручки частных школ столицы Татарстана.

По итогам минувшего учебного года первое место в топ-5 самых «доходных» частных школ столицы Татарстана заняла «Международная школа Казани», где учатся дети известных бизнесменов и чиновников. В ней, по данным портала «Электронное образование РТ», на 596 учащихся приходится 70 педагогов. Выручка составила 716,9 млн рублей

На втором месте — «Бала-Сити» с выручкой 401,8 млн рублей, на третьем — «Унискул» (237,3 млн). Четвертую строчку заняла «Академия навыков» с выручкой 114,8 млн рублей, а замыкает пятерку старейшая частная школа города «Елена-сервис» — ее выручка составила 112,6 млн рублей.

За последние пять лет государство выделило частным образовательным учреждениям более 1,2 млрд рублей субсидий, в том числе 287 млн рублей в 2025 году. Подробнее с полным рейтингом и динамикой доходов можно ознакомиться в материале «Реального времени».

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ЭкономикаФинансыОбществоОбразование Татарстан

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