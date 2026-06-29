Курс иены упал до исторического минимума за последние 40 лет

К вечеру 29 июня курс доллара вырос до 161,94 иены, при этом в ходе торгов он поднимался до 161,97 иены

Японская иена обновила минимальное значение по отношению к доллару США с 1986 года, следует из данных торгов. Об этом сообщают «Ведомости».

К вечеру 29 июня курс доллара вырос до 161,94 иены, при этом в ходе торгов он поднимался до 161,97 иены, что стало новым многолетним минимумом для японской валюты.

Ослабление иены происходит даже на фоне недавнего повышения процентной ставки Банком Японии до 1% — максимального уровня с 1995 года. При этом доллар продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам на фоне ожиданий дальнейших решений Федеральной резервной системы США по ставке.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что завершение конфликта на Ближнем Востоке может снизить инфляционные риски для российской экономики по сравнению с прежними оценками регулятора.

Наталья Жирнова