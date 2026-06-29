Сети «Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать Raffaello и Kinder

Причиной стали «неоправданно завышенные отпускные цены»

Фото: Динар Фатыхов

Сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», принадлежащие группе Х5, приостановили поставки продукции брендов Raffaello и Kinder, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к компании.

Продукты под марками Kinder, Raffaello, а также Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Bueno выпускаются «Ферреро Руссия», российским подразделением итальянской кондитерской компании Ferrero Group.

В пресс-службе Х5 подтвердили информацию о приостановке поставок, пояснив, что причиной стали «неоправданно завышенные отпускные цены». Представители компании отметили, что рентабельность завышенных цен производителей значительно превышает рентабельность розничной сети, которая обеспечивает стабильный доступ к товарам по всей стране и вкладывает средства в логистику и инфраструктуру. «Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены перекладывать его на потребителей», — добавили в пресс-службе.

Также в Х5 указали на несанкционированность оплаты с учетом скорости реализации продукции «Ферреро Руссия», что делает сотрудничество в нынешних условиях «нецелесообразным». Представители компании подчеркнули, что они множество раз предлагали конструктивные решения, но партнер не проявлял готовности пересмотреть условия. В Х5 выразили готовность к диалогу и восстановлению сотрудничества при условии, что коммерческие условия будут приведены к «справедливому уровню», позволяющему сбалансированное взаимодействие и учитывающему интересы покупателей.

В пресс-службе также уточнили, что текущих запасов продукции компании хватит чуть более чем на месяц. Х5 параллельно изучает возможности сотрудничества с другими российскими производителями и поставщиками из дружественных стран в сегменте кондитерских изделий.

Ранее сообщалось, что цены на сахар в мире могут резко вырасти из-за Эль-Ниньо.

Никита Егоров