Сети «Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать Raffaello и Kinder
Причиной стали «неоправданно завышенные отпускные цены»
Сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», принадлежащие группе Х5, приостановили поставки продукции брендов Raffaello и Kinder, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к компании.
Продукты под марками Kinder, Raffaello, а также Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Bueno выпускаются «Ферреро Руссия», российским подразделением итальянской кондитерской компании Ferrero Group.
В пресс-службе Х5 подтвердили информацию о приостановке поставок, пояснив, что причиной стали «неоправданно завышенные отпускные цены». Представители компании отметили, что рентабельность завышенных цен производителей значительно превышает рентабельность розничной сети, которая обеспечивает стабильный доступ к товарам по всей стране и вкладывает средства в логистику и инфраструктуру. «Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены перекладывать его на потребителей», — добавили в пресс-службе.
Также в Х5 указали на несанкционированность оплаты с учетом скорости реализации продукции «Ферреро Руссия», что делает сотрудничество в нынешних условиях «нецелесообразным». Представители компании подчеркнули, что они множество раз предлагали конструктивные решения, но партнер не проявлял готовности пересмотреть условия. В Х5 выразили готовность к диалогу и восстановлению сотрудничества при условии, что коммерческие условия будут приведены к «справедливому уровню», позволяющему сбалансированное взаимодействие и учитывающему интересы покупателей.
В пресс-службе также уточнили, что текущих запасов продукции компании хватит чуть более чем на месяц. Х5 параллельно изучает возможности сотрудничества с другими российскими производителями и поставщиками из дружественных стран в сегменте кондитерских изделий.
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