Президент России подписал закон о праве регионов на запрет продажи вейпов

Запрет может быть введен субъектами на период до 1 марта 2032 года

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий российским регионам право временно ограничивать розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно поправке, субъекты России смогут вводить на своей территории запрет на продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Регионы, которые примут решение о введении ограничения, обязаны уведомить об этом Росалкогольтабакконтроль. Ведомство опубликует на своем сайте перечень субъектов, где действует такой запрет.

Напомним, 9 июня Госдума приняла поправку, которая дает регионам право самостоятельно вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что решение принято с учетом обращений граждан, родительских сообществ и представителей образовательных учреждений. По его словам, вейпы представляют угрозу для здоровья, а использование ароматизаторов способствует быстрому формированию зависимости у подростков.

Галия Гарифуллина