СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ранее уже было возбуждено уголовное дело в отношении прокурора МУС Хана Карима Асада Ахмада, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

— В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду (Khan Karim Asad Ahmad) и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале (Rosario Salvatore Aitala), — говорится в сообщении.

Фото: sledcom.ru

По данным следствия, 22.02.2023 прокурор Международного уголовного суда Хан Карим Асад Ахмад в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан Российской Федерации. На основании данного ходатайства вышеназванные судьи Международного уголовного суда вынесли незаконные решения об аресте Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Действия прокурора следствием квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Действия судьи квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

В СК отметили, что обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В России решения МУС не признают. Вячеслав Володин призвал разработать изменения в законодательстве, запрещающие деятельность МУС, в конце марта. Еще спикер Госдумы предложил организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающими взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

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Илина Хакимова