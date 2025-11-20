В России создали тест для диагностики лихорадки денге — в Нигерии зафиксировали вспышку

Инфекция передается через укусы комаров, обитающих в странах с тропическим климатом

Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в России быстрый тест для диагностики вируса денге, сообщили в Роспотребнадзоре.

— Новый тест позволяет выявить наличие вируса всего за 30-35 минут вместо нескольких часов по сравнению со стандартным ПЦР-анализом. Быстрая и точная диагностика инфекционных заболеваний не только увеличивает пропускную способность диагностических лабораторий, но в случае вируса денге имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших, назначения эффективного лечения и принятия необходимых противоэпидемических мер, — говорится в сообщении ведомства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лихорадка денге — острая вирусная трансмиссивная инфекция, ранние проявления лихорадки сходны с симптомами ОРВИ, что затрудняет постановку диагноза только по клиническим признакам. Инфекция передается через укусы комаров, обитающих в странах с тропическим климатом, особенному риску подвержены люди, путешествующие в эндемичные регионы Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

По имеющейся информации, в штате Сокото на северо-западе Нигерии зафиксирована вспышка лихорадки денге. Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, однако туристам рекомендуется соблюдать меры профилактики при поездках в эндемичные регионы.

Рената Валеева