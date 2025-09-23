Госдума одобрила ипотечные каникулы для семей с детьми до 1,5 лет

В случае усыновления (удочерения) эта мера также будет действовать до полутора лет с момента усыновления

Фото: Реальное время

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет ипотечные каникулы для семей, ожидающих второго или последующего ребенка. Инициатива направлена на поддержку граждан, испытывающих финансовые трудности в связи с рождением детей, и была подготовлена правительством России по поручению президента.

Согласно законопроекту, семьи смогут приостанавливать выплаты по ипотечным кредитам на срок до 18 месяцев, но не дольше чем до достижения вторым и (или) последующим детьми возраста полутора лет. В случае усыновления (удочерения) эта мера также будет действовать до полутора лет с момента усыновления.

Кредитные каникулы могут быть использованы однократно на весь срок действия кредитного договора.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Важно отметить, что право на такие каникулы также распространяется на семьи с первым ребенком, но в этом случае длительность льготного периода не может превышать шести месяцев и предоставляется только при условии снижения дохода заемщика более чем на 20% и если ипотечные платежи превышают 40% его дохода.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин подчеркнул, что новый законопроект значительно расширяет возможности для семей, предоставляя им более длительный период кредитных каникул без необходимости соответствовать строгим критериям снижения доходов.

Накануне сенатор Айрат Гибатдинов направил на заключение в правительство законопроект, предусматривающий установление социального налогового вычета в размере 240 тыс. рублей в год для многодетных семей, снимающих жилье.



Анастасия Фартыгина