Марвин Чуни арендован «Бари» до конца сезона 2025/26

Ранее нападающий провел первую часть сезона в «Сампдории» и сыграл 14 матчей за «Рубин»

Марвин Чуни продолжит карьеру в итальянском клубе «Бари» на правах аренды до конца сезона 2025/26. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рубина».

Ранее в этом сезоне албанский нападающий выступал за «Сампдорию», также находясь в клубе на правах аренды.

Чуни перешел в российский «Рубин» в сентябре 2024 года и провел за команду 14 матчей.

Ранее «Реальное время» писало, что «Рубин» переиграл македонскую «Стругу» на сборе в Турции.



Ариана Ранцева