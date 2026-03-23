В Татарстане повысилась стоимость пребывания пенсионеров в санаториях до 1,9 тысячи рублей за сутки

До этого момента оно стоило 1,2 тысячи, согласно последним поправкам постановления Кабмина РТ от 2022 года

Кабмин Татарстана принял постановление о внесении изменений в нормативный документ, регулирующий стоимость санаторно-курортного лечения для пенсионеров региона.

Согласно новому постановлению, подписанному премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, установлена новая максимальная стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях для пенсионеров региона. Теперь она не должна превышать 1 923 рубля.

Данное изменение внесено в действующее постановление от 11 февраля 2012 года №97 «Об установлении стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях», которое ранее уже подвергалось корректировкам в 2021 и 2022 годах — в последний раз эта сумма составляла 1 297 рублей.

