Новости промышленности

23:06 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

СМИ: Евросоюз разработал план по покупке российского газа без нарушения санкций

21:50, 15.05.2022
СМИ: Евросоюз разработал план по покупке российского газа без нарушения санкций
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Евросоюз выработал план, как импортировать российский газ, не нарушая при этом санкций и выполняя требование России по оплате в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, в пятницу на закрытом заседании Еврокомиссия изложила план странам-членам ЕС. Так, компании могут открывать счета в «Газпромбанке», при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту выполненными. Их действия при соблюдении этих условий не будут расцениваться как нарушение санкций.

Отмечается, что мнения стран-членов разделились. План поддержали Германия, Венгрия, Франция и Италия. Польша же назвала рекомендации юридически неясными, предложив обсудить их с послами Евросоюза.

Фото: pixabay.com

7 мая в СМИ появилась информация, что «Газпром» направил своим европейским клиентам письмо, в котором заверил, что оплата газа в рублях не будет считаться нарушением введенных против России санкций.

Дарья Акимова
ПромышленностьЭнергетика

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также