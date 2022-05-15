СМИ: Евросоюз разработал план по покупке российского газа без нарушения санкций

Евросоюз выработал план, как импортировать российский газ, не нарушая при этом санкций и выполняя требование России по оплате в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, в пятницу на закрытом заседании Еврокомиссия изложила план странам-членам ЕС. Так, компании могут открывать счета в «Газпромбанке», при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту выполненными. Их действия при соблюдении этих условий не будут расцениваться как нарушение санкций.

Отмечается, что мнения стран-членов разделились. План поддержали Германия, Венгрия, Франция и Италия. Польша же назвала рекомендации юридически неясными, предложив обсудить их с послами Евросоюза.

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7 мая в СМИ появилась информация, что «Газпром» направил своим европейским клиентам письмо, в котором заверил, что оплата газа в рублях не будет считаться нарушением введенных против России санкций.

Дарья Акимова