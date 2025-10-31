В Татарстане планируют запустить речной порт логистического комплекса

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамском районе Татарстана в 2026 году ожидается запуск речного порта, который станет частью нового логистического комплекса. Об этом сообщили в РБК «Татарстан».

Строительство речного порта начнется в ближайшие дни с забивки первых шпунтов, так как застройщик уже получил разрешение на строительство первого земельного участка. Новый порт откроет полноценную навигацию и создаст открытую площадку для хранения металлопродукции.

Общая площадь складских помещений логистического комплекса составит около 100 тыс. кв. м, а единовременный объем хранения превысит 120 тыс. тонн. Таможенный контроль на территории хаба создаст принцип «единого окна», что существенно ускорит процесс выпуска товаров.

Международный логистический хаб будет включать как логистические, так и производственные мощности, а также железнодорожную ветку для обеспечения бесперебойного приема грузовых составов от металлургических гигантов, таких как Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь» и ЕВРАЗ.

По словам гендиректора АО «Холдинговая компания «ТЭМПО» Фаила Шарифуллина, новый комплекс соединит транспортным сообщением Урал с югом России, что позволит разгрузить железнодорожные пути и упростить логистику в регионе.

Анастасия Фартыгина