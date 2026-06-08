В казанском метро запретят попрошайничать, продавать товары и предлагать гадание

Лыжи, коньки, сноуборды, велосипеды и самокаты (кроме детских) нужно будет перевозить в чехлах

Фото: Динар Фатыхов

В казанском метро запретят попрошайничать, продавать товары и предлагать гадание. Соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана находится на антикоррупционной экспертизе.

Пассажирам хотят запретить «заниматься попрошайничеством, обращаться к другим пассажирам или работникам перевозчика с предложением о купле-продаже, оказании услуг, обмене товаров, осуществлять разносную торговлю на территории метрополитена, а также гадание», говорится в документе.

Казанцев обяжут провозить лыжи, коньки, сноуборды, велосипеды и самокаты (кроме детских) в чехлах. Провозить средства индивидуальной мобильности пассажиры смогут через неавтоматические пропускные пункты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оставлять ручную кладь и вещи на территории метрополитена будет запрещено — в том числе велосипеды, детские коляски, самокаты, средства индивидуальной мобильности и иные средства передвижения. Пассажирам не разрешат прикреплять их к поручням и ограждениям.

Детей до семи лет можно будет провозить «без предоставления отдельных мест для сидения» — взрослому будет необходимо держать их в непосредственной близости от себя, говорится в проекте постановления.

Напомним, с начала года жители и гости Казани оставили в метро более 800 вещей. Из необычных находок — флейта в футляре, букет цветов и набор подарочных стаканов. При этом в основном пассажиры теряют в метрополитене телефоны, часы, наушники, документы, банковские карты, солнцезащитные очки и ключи.



Галия Гарифуллина