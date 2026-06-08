В День России частично перекроют центр Казани

С 18:00 до 23:00 12 июня будет ограничено движение по ул. Батурина: на участке от ул. Карла Маркса до Кремлевской дамбы

Фото: Динар Фатыхов

В День России частично перекроют центр Казани. Соответствующее постановление подписано в исполкоме, передает пресс-служба мэрии города.



С 18:00 до 23:00 12 июня будет ограничено движение по ул. Батурина: на участке от ул. Карла Маркса до Кремлевской дамбы. В это же время перекроют ул. Большую Красную от ул. Миславского до ул. Батурина и от съезда с пл. Тысячелетия до ул. Батурина.

С 00:00 12 июня до 12:00 13 июня автомобили не смогут проехать по ул. Сибгата Хакима — от ул. Декабристов до ул. Абсалямова. Аналогичные меры введут на ул. Бондаренко — от ул. Солдатской до ул. Сибгата Хакима. В этот же промежуток времени будет закрыта парковка возле «Чаши».

Напомним, хедлайнерами праздника в Казани станут группа «Корни» и Фирдус Тямаев.

Галия Гарифуллина