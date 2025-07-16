Минниханов: «Татарстан — один из самых промышленно развитых регионов, со множеством техногенных объектов»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава МЧС Александр Куренков подписали соглашение о подготовке и проведении в Казани XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2026» и создании современного учебно-тренировочного полигона для пожарных и спасателей.

Впервые международный форум пройдет не в Москве и Подмосковье, а в перспективе будет организовываться каждые два года в разных субъектах страны, сообщили в пресс-службе главы РТ.

— Планы достаточно амбициозные: мы хотели бы, чтобы в каждом федеральном округе появились аналогичные полигоны с учетом географических особенностей и территориальных рисков, — сообщил Александр Куренков.



Для строительства комплекса выбран Лаишевский район, вблизи сел Габишево и Песчаные Ковали, где на территории площадью более 18 гектаров будут возведены пять кластеров: техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательных работ, спортивный и административно-бытовой.

Глава МЧС России отметил, что будущий комплекс необходим для всего ПФО.

— Это будет полезно и для специалистов, обеспечивающих безопасность нефтяной промышленности, которая широко представлена в Татарстане, — сказал он.

На территории полигона будут созданы условия для подготовки к тушению пожаров в зданиях, ликвидации утечек опасных жидкостей, спасению в горах и из-под завалов. Спортивный кластер будет включать стадион, учебную башню и площадки для проведения соревнований профессионального мастерства пожарных и спасателей.

Минниханов подтвердил важность полигона для повышения готовности специалистов к реагированию на техногенные угрозы.

— Татарстан — один из самых промышленно развитых регионов, со множеством техногенных объектов. Для обеспечения безопасности нужны средства, а самое главное — обученные специалисты. Специальные модули станут хорошей возможностью для тренировки сотрудников МЧС России и предприятий, — сказал он.

Комплекс будет расположен в 15 км от Международного выставочного центра «Kazan Expo», где пройдут основные мероприятия салона.

Рената Валеева