Bloomberg: мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью

Это происходит на фоне военных действий США и Израиля против Ирана

По информации агентства Bloomberg, мировые запасы нефти сокращаются с беспрецедентной скоростью из-за военных действий США и Израиля против Ирана.

Это приводит к истощению буфера, который призван защищать мировой рынок от шока, связанного с поставками, говорится в публикации. Столь быстрое сокращение запасов увеличивает вероятность дальнейшего резкого роста цен и возникновения дефицита. В результате у правительств и промышленных предприятий остается все меньше возможностей для смягчения последствий потери поставок объемом более 1 млрд баррелей, произошедшей спустя два месяца после почти полной блокировки Ормузского пролива.

Рынок может остаться уязвимым для новых сбоев даже после завершения конфликта, прогнозирует агентство.

Напомним, по информации от 6 мая добыча нефти странами ОПЕК в апреле снизилась на 420 тыс. баррелей в сутки, достигнув минимального показателя с 1990 года. Резкое падение производства связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке и фактическим закрытием Ормузского пролива для судоходства. Ситуация привела к значительному росту цен на все виды топлива — бензин, авиационный керосин и дизельное топливо.

Галия Гарифуллина