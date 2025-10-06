Владимир Путин поручил создать рабочую группу по поддержке семей с детьми

Председателем новой структуры назначена Мария Львова-Белова

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами помощи семьям с детьми и профилактикой социального сиротства. Указ опубликован на портале правовой информации.



Создание рабочей группы направлено на координацию усилий различных ведомств в сфере поддержки семей и предотвращения случаев социального сиротства в России. Орган будет заниматься:

анализом состояния и перспектив развития системы поддержки семей с детьми и профилактики социального сиротства;

разработкой плана мероприятий по развитию этой сферы на период до 2030 года;

сбором статистических и других данных;

координацией деятельности органов власти для повышения эффективности функционирования системы;

оценкой эффективности внедрения передовых практик.

Председателем новой структуры назначена уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Наталья Жирнова