Ограничения на продажу бензина в Нижегородской области не коснутся трассы М-12

Речь о продаже топлива по четным и нечетным госномерам

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С 9 июля в Нижегородской области на всех сетевых заправках вводится система продажи бензина по четным и нечетным дням. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— По четным датам можно будет заправить автомобили с номерами, начинающимися на четное число — 0, 2, 4, 6, 8. По нечетным датам можно будет заправить автомобиль с номером, начинающимся на нечетное число — 1, 3, 5, 7, 9, — сообщает пресс-служба.

Ограничения не распространяются на АЗС на федеральной трассе М-12, а также на службы жизнеобеспечения и быстрого реагирования. Новые правила касаются заправок «Лукойла», «Газпром нефти» и «Татнефти», исключая станции на М-12.

Ранее в Нижегородской области анонсировали тестирование продажи бензина по QR-кодам.

Вадим Вахрушев