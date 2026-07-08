ФАС не поддержала отсрочку штрафов для рыбопромышленников

Бизнес опасается взысканий до 500 тыс. рублей за каждое нарушение

ФАС не поддержала инициативу о введении переходного периода для рыбопромышленников до конца 2026 года, в который они не несли бы ответственность за ошибки при подаче отчетов на биржи. Об этом говорится в ответе регулятора на обращение «Деловой России».

— Позиция регулятора не позволит снять риски для рыбопромышленников в период отладки работы, — передает слова исполнительного директора комитета по рыбохозяйственному комплексу «Деловой России» Станислава Аксенова «Коммерсант».



С 1 марта 2026 года компании обязаны регистрировать на биржах договоры на продажу свыше 10 тонн рыбопродукции. Мера действует для 19 позиций, включая минтай, горбушу, треску, сельдь и скумбрию, и охватывает около 60% рынка. Бизнес опасается штрафов до 500 тыс. рублей за каждое нарушение.

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Вадим Вахрушев