За 26 апреля в Татарстане подтопило 42 участка и 2 дороги

42 приусадебных участка подтоплено в Зеленодольском и Кукморском районах, в том числе 16 в СНТ «Озон» и 9 в СНТ «Ял»

За 26 апреля в Татарстане зафиксировано подтопление двух грунтовых дорог и 42 приусадебных участков. В Арском муниципальном районе в населенном пункте Качелино на реке Казанке высота перелива составила 10 см, за сутки без изменений. В Тюлячинском муниципальном районе в населенном пункте Екатериновка на реке Малая Меша высота перелива составила 5 см, за сутки без изменений.

42 приусадебных участка подтоплены в двух муниципальных районах. В Зеленодольском муниципальном районе в поселке городского типа Васильево подтоплены 16 участков в СНТ «Озон» (река Волга) и 9 участков в СНТ «Ял» (грунтовые воды). В Кукморском муниципальном районе в населенном пункте Лубяны подтоплены 17 участков (река Вятка).

Также в связи с повышением уровня воды на реке Тойма частично подтоплена набережная территории городского парка «Шишкинские пруды» в городе Елабуге.

Ариана Ранцева