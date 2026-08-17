Региональные СМИ вновь смогут получить гранты: стартовал 2-й этап конкурса Совкомбанка «Добро звучит громче»

Заявки принимают с 15 августа по 15 сентября, итоги объявят 23 октября

Совкомбанк открывает прием заявок на второй этап всероссийского конкурса микрогрантов для региональных СМИ «Добро звучит громче» (18+). Подать заявку можно на сайте конкурса.

Для региональных редакций, которые рассказывают о работе некоммерческих организаций, это не просто новая конкурсная кампания, а возможность вновь заявить о себе, получить грантовую поддержку и показать, что социальная журналистика в стране по-прежнему остается востребованной.

Новый этап конкурса пройдет по следующему графику. Прием заявок открылся 15 августа и завершится 15 сентября. После этого к работе приступит экспертный состав: оценка материалов продлится до 15 октября. Итоги будут объявлены 23 октября.

Первый конкурс собрал 48 заявок более чем из 30 регионов России — от Калининграда до Хабаровска. Победителями стали 15 редакций из 13 регионов страны. Общая сумма грантов составила 3,44 млн рублей. Средства получили как крупные сетевые медиа, так и небольшие локальные издания, сумевшие убедить жюри качеством своих публикаций и глубиной проработки темы.

«Сегодня особенно важно, чтобы о благотворительности говорили не дежурно, а языком настоящей журналистики — точным, честным и человеческим. Такие тексты не просто информируют, они помогают обществу замечать тех, кто нуждается в поддержке, и тех, кто эту поддержку оказывает. Для нас большая ценность — поддерживать редакции, которые умеют создавать такие материалы на высоком профессиональном уровне. Мы видим потенциал конкурса и ожидаем, что в новом этапе вырастет число сильных заявок и лауреатов», — отметил эксперт конкурса, руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Материалы участников первого сезона были посвящены деятельности НКО, участвующих в проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». На конкурс подавались репортажи, интервью, портреты благополучателей и аналитические публикации о некоммерческом секторе.

«Почти полсотни заявок из тридцати с лишним регионов — это результат, который превзошел наши ожидания. Региональная журналистика жива, востребована и готова рассказывать о том, что действительно важно. Нам удалось выделить сильные материалы — профессиональные, честные, трогательные. Именно такие истории помогают формировать культуру взаимопомощи и показывают, что благотворительность — это смелые люди и конкретные результаты», — делится эксперт конкурса, директор по коммуникациям благотворительного фонда «Культура благотворительности» Алена Арташева.

Отбор победителей проводит независимый экспертный совет, в который входят представители общественного сектора, благотворительных организаций и сферы коммуникаций. При оценке учитываются профессионализм подачи, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие и способность материала вовлекать аудиторию в благотворительную повестку. Размер гранта зависит как от посещаемости сайта издания, так и от экспертной оценки.

«В регионах работают настоящие профессионалы. Они умеют находить героев, выстраивать драматургию, работать с деталями. Они не скатываются в драматизм, но и не уходят в цифры. Они показывают реальных людей с реальными проблемами и настоящими результатами. Такая журналистика — это инструмент социальных изменений», — подчеркнул эксперт конкурса, директор по стратегическому развитию Philin Philgood Тарас Скулов.

Новый этап конкурса станет логическим продолжением разговора о том, какое место занимает социальная журналистика в современной медиасреде и насколько она нужна читателю. Для НКО это шанс получить внимание аудитории. Для редакций — возможность укрепить свою репутацию и получить поддержку. Для читателя — увидеть не витринную благотворительность, а реальную работу людей рядом.

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