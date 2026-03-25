Минцифры предложило отправлять квитанции ЖКУ через «Госуслуги»

Законопроект предусматривает электронную доставку платежных документов по умолчанию

Фото: Артем Дергунов

Минцифры направило в Правительство комплексный законопроект, направленный на модернизацию почтовой отрасли и расширение доступных для граждан сервисов. Документ предусматривает системные изменения в работе «Почты России».

Одним из предложений является перевод квитанций за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. Платежные документы по умолчанию будут направляться собственникам жилья в личные кабинеты на портале «Госуслуги» через электронную почтовую систему.

Для пенсионеров, льготных категорий граждан, а также для людей, у которых нет учетной записи на портале, сохранится доставка бумажных квитанций. Сообщается, что услуга останется бесплатной для населения.

Ожидается, что переход части документов в электронный формат позволит сократить расходы на бумагу. Сэкономленные средства планируется направить на развитие почтовой инфраструктуры.

Законопроект также предусматривает предоставление «Почте России» статуса уполномоченной организации с правом доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. При этом доступ к ним сохранят и управляющие компании.

Документ предполагает, что доступ к почтовым ящикам может быть передан и другой организации, если такое решение примут жители на общем собрании. По мнению разработчиков, новый подход позволит снизить объем нежелательной рекламной рассылки и повысить безопасность доставки корреспонденции.

Ариана Ранцева