В Казани осужденный к пожизненному лидер «Жилки» оспаривает новый приговор

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность последнего приговора бывшему лидеру казанского ОПС «Жилка» и банды «Хайдеровский двор» Юрию Марухину, преемнику расстрелянного Хайдера. Еще в 2005-м Марухин получил по делу «Жилки» пожизненный срок за 25 тяжких и особо тяжких преступлений, а в июле 2023-го — «добавку» в 12 лет колонии строгого режима, которая пока никак не повлияла на ранее назначенное и более тяжкое наказание.



По данным «Реального времени», июльский приговор Авиастроительного суда Казани оспорили и осужденный, и его адвокат Александр Коган. Отмены вердикта не требуют, но считают, что с учетом явки с повинной и истечения срока давности суд мог назначить более мягкое наказание либо не назначать его вовсе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, новое дело против Марухина было возбуждено после его же явки с повинной. Он написал ее в колонии особого режима «Полярная сова» и был этапирован на следственные действия в Казань летом 2022 года. А этой зимой предстал перед судом по обвинению в организации заказного убийства лидера группировки «Северный» в 1998 году за 100 тысяч рублей.



По версии обвинения, неустановленный следствием заказчик и пособник преступления передал Марухину фото жертвы и данные о его маршрутах передвижения и авто, и лидер «Жилки» поручил «охоту» двум киллерам группировки — ныне покойным. Те выследили жертву на лечении в больнице, дождались выхода на улицу для встречи с женой и расстреляли в машине.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На суде Марухин вину признал частично, заявил, что лишь предложил киллерам взяться за эту работу, указывать им не мог. Прокурор просил для него срок в 15 лет, суд ограничился 12 годами.

Сиделец «Полярной совы» не скрывал: его признание было сделано в надежде на послабление пожизненного наказания — УДО в данном случае невозможно, но есть шанс на помилование со стороны главы государства по истечении 25-летнего срока.