В Татарстане создадут оргкомитет по подготовке саммита Россия — АСЕАН

В состав оргкомитета вошли руководители министерств, ведомств, а также представители ФСБ, МИД, Роспотребнадзора и Центробанка по согласованию

Раис Татарстана подпишет указ об образовании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению в 2026 году в городе Казани саммита Россия — АСЕАН. Документ подготовлен в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 апреля 2026 года №268 и проходит антикоррупционную экспертизу.

Председателем Республиканского оргкомитета назначен раис Татарстана Рустам Минниханов. Заместителями председателя стали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации раиса РТ Асгат Сафаров, а также глава муниципального образования города Казани Ильсур Метшин. Секретарем оргкомитета назначен помощник раиса РТ Газинур Бакиров.

В состав оргкомитета вошли министры здравоохранения, культуры, спорта, образования, экономики, финансов, строительства, промышленности, транспорта, цифрового развития, по делам молодежи, а также представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти: МИД России в Казани, Татарстанской таможни, Управления Роспотребнадзора по РТ, МВД по РТ, УФСБ по РТ, МЧС по РТ, Росгвардии по РТ и Национального банка по РТ. Также в состав включены ректор КФУ, генеральный директор аэропорта «Казань», президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ и другие.

Согласно положению, заседания оргкомитета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов. Решение принимается не менее чем половиной голосов присутствующих; при равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

Кабинету министров Татарстана поручено создать оперативный штаб и рабочие группы по отдельным направлениям подготовки и проведения саммита. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ариана Ранцева