Совкомбанк снижает процентную ставку по ипотеке

Для кредитов от 8 млн рублей на новостройки и вторичку

Совкомбанк с 12 мая снизил базовую процентную ставку по кредитам свыше 8 миллионов рублей на приобретение недвижимости как в новостройках, так и на вторичном рынке.

При соблюдении регулярного оборота по карте «Халва» (то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 000 руб. в месяц, в течение всего срока кредитования) при покупке квартиры или апартаментов в новостройке минимальная процентная ставка составляет 18,49% при первоначальном взносе свыше 50%. При взносе от 30,01% до 50% ставка составляет 18,99%, а при взносе от 20,01% до 30% — 19,49%.

По программе приобретения недвижимости на вторичном рынке при покупке квартиры или апартаментов с «Халвой» самая низкая ставка в 18,49% годовых применяется при взносе свыше 50% от стоимости жилья. Если первоначальный взнос находится в пределах от 15% до 49,99%, ставка составляет 19,49%.

Максимальная сумма кредита по этим ипотечным программам — 50 миллионов рублей, срок — до 30 лет. В качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.

ПСК на момент заключения договора составляет от 20,453% до 24,849%. Подробнее об ипотечных программах банка здесь.

