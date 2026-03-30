Ретейлеры сокращают число магазинов в России

Причиной стала популяризация онлайн-покупок и рост маркетплейсов

Фото: Динар Фатыхов

Ретейлеры сокращают число офлайн-магазинов из-за роста онлайн-торговли и маркетплейсов, сообщил ТАСС.

По словам владельца агентства недвижимости «AVG недвижимость» Анны Гусевой, покупатели меняют привычки: они заказывают несколько размеров, примеряют товары дома или в пунктах выдачи и принимают решение без посещения магазина. Скорость, удобство и отсутствие давления продавцов стали для клиентов нормой, что приводит к снижению потока в офлайн-точках.

Ариана Ранцева