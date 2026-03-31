Роспотребнадзор отреагировал на подозрение на оспу обезьян у двух россиян

Пациент и контактировавшее с ним лицо госпитализированы и находятся под наблюдением

Управление Роспотребнадзора по Московской области проведет санитарно‑эпидемиологическое расследование в связи со случаем подозрения на оспу обезьян. Пациент и контактировавшее с ним лицо госпитализированы и находятся под наблюдением, сообщили в пресс‑службе регионального ведомства.



Специалисты выявляют контактных лиц, проводят их обследование, а также произвели забор биоматериала для исследования. Кроме того, выдано предписание на проведение дезинфекции в местах возможного распространения инфекции.

Как ранее сообщил ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, ситуация по оспе обезьян в мире становится все острее: число заболевших в последние годы значительно увеличилось.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого напоминают натуральную оспу, но протекают обычно в более легкой форме. Основные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов и характерную сыпь. Основной путь передачи — тесный контакт с инфицированным человеком или животным, а также с зараженными материалами.

В 2022 году ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян ЧС международного значения из‑за быстрого распространения заболевания в странах, где оно ранее не регистрировалось.



