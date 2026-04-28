Гигантская мембрана изготовлена на заводе FLAMAX
Мембрану для резервуара чистой питьевой воды объемом 2000 м³ изготовили на заводе FLAMAX в Лаишевском районе Республики Татарстан. Изделие внушительных размеров. Его вес превышает 750 кг, а в диаметре и высоте оно по 14 м.
В ближайшее время мембрана пройдет строгий контроль качества и в сложенном виде на грузовой фуре отправится в Свердловскую область, где сейчас проводится реконструкция водозаборного узла (ВЗУ).
По словам директора завода FLAMAX Сергея Кондакова, сварка мембраны — это ответственная задача, которая требует безупречной точности кроя и абсолютной надежности каждого миллиметра шва.
— Для обеспечения высокого качества FLAMAX использует передовое автоматизированное оборудование, — объясняет Сергей Кондаков. — Раскрой материала выполняется из армированной ПВХ-ткани на высокоточном плоттере. Это исключает человеческий фактор и обеспечивает идеальную геометрию деталей даже при таких внушительных размерах.
Сварка полотен производится с помощью профессионального станка. Оборудование создает монолитные, герметичные и прочные швы, способные выдерживать колоссальное давление воды внутри резервуара.
Генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин выпуск мембраны такого масштаба назвал знаковым событием для производства:
— Когда речь идет о запасе в две тысячи тонн питьевой воды, компромиссов в качестве быть не может!
Мембрана для чистой питьевой воды изготавливается из сертифицированных материалов. Она проходит строгий контроль на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, что позволяет использовать ее для длительного и безопасного хранения воды.
