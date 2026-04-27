В День Победы казанцев ждет праздничный салют

Салют запланирован на 22:00

В День Победы казанцев ждет праздничный салют в акватории Казанки. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил замруководителя исполкома Казани Азат Абзалов.

— Вечерняя праздничная программа на площади Тысячелетия начнется в 19:00. В ней примут участие мастера искусств, молодежные группы и творческие коллективы, а также сводный хор Казани в рамках проекта «Поющая Казань». Завершится празднование Дня Победы в в 22:00 красочным салютом в акватории реки Казанки, — рассказал он.

В Нижнекамске празднование Дня Победы пройдет без традиционного салюта. Причиной стала угроза атак БПЛА.



Галия Гарифуллина