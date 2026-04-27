Арагчи назвал переговоры Ирана с Пакистаном успешными

Министр иностранных дел Ирана сделал заявление после прибытия в Россию

Переговоры между Ираном и Пакистаном, состоявшиеся в Исламабаде на прошлой неделе, были успешными, среди прочего обсуждалось дальнейшее взаимодействие. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, пишет ТАСС.

— Мы провели хорошие консультации с нашими друзьями в Пакистане, <...> поездка была успешной. Мы проанализировали прошлые [встречи] и обсудили, в каком направлении и при каких условиях переговоры могут продолжаться, — сказал он после прибытия в Россию.

Ариана Ранцева