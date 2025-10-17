Правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений

Новые нормы будут действовать с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года включительно

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Кабмин России принял решение о продлении и корректировке экспортных квот на минеральные удобрения из страны. Новые квоты будут действовать с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года включительно, сообщает пресс-служба правительства.



Общий объем экспортной квоты составит почти 18,7 млн тонн. Из этого объема более 10,6 млн тонн выделено для азотных удобрений, а свыше 8 млн тонн — для сложных удобрений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Это решение направлено на обеспечение стабильной работы сельхозпроизводителей и производителей комбикормов, гарантируя достаточный объем удобрений на внутреннем рынке страны. Постановление также устанавливает правила распределения квот между участниками внешнеэкономической деятельности.

При этом некоторые поставки останутся вне действия квот, включая поставки в Абхазию и Южную Осетию, международные транзитные перевозки и гуманитарную помощь.

Напомним, что в условиях падения цен на зерно Татарстан делает ставку на сою, подсолнечник и лен. Из-за дождливой уборочной кампании республика недополучила 300 тыс. тонн зерна и потеряла в качестве. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова