Минцифры России опубликовало второй пакет мер по борьбе с мошенничеством

11:18, 26.08.2025

Пакет включает в себя механизм компенсации ущерба гражданам, блокировку звонков с иностранных номеров и другие меры по защите персональных данных

Фото: Михаил Захаров

Минцифры представило второй пакет мер, направленных на борьбу с мошенничеством в цифровой среде. Пакет включает в себя механизм компенсации ущерба гражданам, блокировку звонков с иностранных номеров и другие меры по защите персональных данных.

Ключевые предложения Минцифры:

  • законодательное закрепление способов восстановления доступа к «Госуслугам»: восстановление аккаунта станет возможно через биометрию, банки, национальный мессенджер и МФЦ;
  • единая платформа согласий на «Госуслугах»: пользователи смогут увидеть все свои согласия на обработку персональных данных;
  • усиленное взаимодействие банков и операторов: будет внедрен автоматизированный обмен данными через ГИС «Антифрод»;
  • механизм компенсации ущерба: операторы связи будут обязаны возмещать средства в случае бездействия при мошеннических действиях;
  • запрет входящих вызовов с иностранных номеров: все международные звонки будут помечаться специальным индикатором;
  • внесудебная блокировка фишинговых сайтов: будут блокироваться сайты, распространяющие вредоносное ПО или содержащие сведения о продаже несертифицированных средств связи.

Напомним, что мошенники создали сеть фишинговых сайтов, выдающих себя за сервисы электронных дневников и портал Министерства образования и науки России. Эти ресурсы нацелены на кражу учетных записей учителей, студентов, школьников и их родителей, сообщили в компании F6, занимающейся борьбой с киберпреступностью.

Анастасия Фартыгина

