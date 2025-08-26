Минцифры России опубликовало второй пакет мер по борьбе с мошенничеством
Пакет включает в себя механизм компенсации ущерба гражданам, блокировку звонков с иностранных номеров и другие меры по защите персональных данных
Ключевые предложения Минцифры:
- законодательное закрепление способов восстановления доступа к «Госуслугам»: восстановление аккаунта станет возможно через биометрию, банки, национальный мессенджер и МФЦ;
- единая платформа согласий на «Госуслугах»: пользователи смогут увидеть все свои согласия на обработку персональных данных;
- усиленное взаимодействие банков и операторов: будет внедрен автоматизированный обмен данными через ГИС «Антифрод»;
- механизм компенсации ущерба: операторы связи будут обязаны возмещать средства в случае бездействия при мошеннических действиях;
- запрет входящих вызовов с иностранных номеров: все международные звонки будут помечаться специальным индикатором;
- внесудебная блокировка фишинговых сайтов: будут блокироваться сайты, распространяющие вредоносное ПО или содержащие сведения о продаже несертифицированных средств связи.
Напомним, что мошенники создали сеть фишинговых сайтов, выдающих себя за сервисы электронных дневников и портал Министерства образования и науки России. Эти ресурсы нацелены на кражу учетных записей учителей, студентов, школьников и их родителей, сообщили в компании F6, занимающейся борьбой с киберпреступностью.
