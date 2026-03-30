В Казани начнется благоустройство сквера Тебриз

Площадка победила в онлайн-голосовании, здесь создадут игровые зоны, пешеходные дорожки и зоны отдыха

В Казани в 2026 году начнется благоустройство сквера Тебриз на пересечении улиц Декабристов и Восстания. Сквер был выбран для обновления по итогам онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства, сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров на деловом понедельнике.

Жители неоднократно просили создать здесь игровую зону. В рамках обновления вокруг площадки проложат пешеходные дорожки, установят современное освещение и зоны отдыха для родителей.

Сквер был основан в 1949 году и получил современное название в 2017 году в честь города‑побратима Тебриза в Иране.

По словам Альберта Шайнурова, в планах — соединить сквер Тебриз со сквером у Московского рынка, создав единый пешеходный маршрут. Благоустройство проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».



Ариана Ранцева