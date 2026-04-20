В Нижнекамске прошли соревнования Детской лиги РТ по триатлону

Накануне в спорткомплексе «СИБУР Арена НК» прошел второй этап республиканских соревнований Детской лиги по триатлону в дисциплине «Акватлон». Около 300 юных спортсменов со всей республики преодолели два этапа дистанции — плавание и бег — общей протяженностью до 3 км. Генеральным партнером Детской лиги РТ по триатлону третий год подряд выступает группа компаний «СМУ-88».

Первый этап соревнований в дисциплине зимнего дуатлона прошел в Казани в феврале 2026 года. Следующие этапы будут проходить в республике в течение года. Подвести итоги Детской лиги РТ планируется в декабре 2026 года в Казани.

«С каждым новым этапом масштаб соревнований растет: больше участников, шире география. Спортсмены из разных городов приезжают, чтобы преодолеть себя и показать результат. Для нас важно поддерживать это стремление и создавать все условия для их развития. Уверен, у таких ребят большое будущее!» — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Напомним, Детская лига РТ по триатлону проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России. В 2024 году генеральным партнером Детской лиги стала группа компаний «СМУ-88». Всего в прошлом году в республиканских соревнованиях лиги приняло участие более 1 700 юных триатлонистов. В декабре 2025 года за системный вклад в развитие детских спортивных инициатив СМУ-88 стало «Партнером года» мэрии Казани. Статус присвоили на ежегодной премии «Спортивная Казань».