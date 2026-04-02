В Казани выделили 60 млн рублей на строительство канализации к Центру фигурного катания им. Загитовой

Деньги направят на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, а также канализационной насосной станции. Выполнить все работы планируется до конца текущего года, сообщили «Реальному времени» в «Водоканале».

МУП «Водоканал» из собственных средств выделило 60,8 млн рублей на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, а также канализационной насосной станции к Центру фигурного катания имени Алины Загитовой в Казани. Напомним, что речь идет о выполнении работ на ул. Портовой. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, в эту сумму включены расходы участника размещения заказа, включая стоимость товара, работ, услуг, материалов, а также траты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

— На данный момент идет конкурс на определение подрядчика для строительства сетей, работы выполняются в рамках технологического присоединения объекта. Начнут строительство по заявке после завершения конкурсных процедур и наличия строительной готовности на объекте. После того как сети будут построены, бригада «Водоканала» выполнит врезку, то есть присоединение новых сетей к централизованным сетям — это стандартные плановые работы, их выполняют в течение суток, об отключениях водоснабжения предупреждают заранее. Эта дата будет известна после строительства сетей, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МУПа.

Ранее сообщалось, что в Казани потратят более 2 млн рублей на разработку проекта водоснабжения Центра фигурного катания.

Никита Егоров